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Трамп: Байден ничего не сделал для урегулирования конфликта на Украине

Трамп: Байден ничего не сделал для урегулирования конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ничего не сделал для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил бывший американский лидер, кандидат на должность главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп, информирует ТАСС.

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