Медвежий угол
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Медвежий угол

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Убивали в несколько стадий: выяснились детали убийства волонтера СВО в Цимлянске

Убивали в несколько стадий: выяснились детали убийства волонтера СВО в Цимлянске

БлокнотРУ Стали известны подробности убийства волонтера СВО из Цимлянска Сергея Егорова, который погиб в бою с представителями местной семьи предпринимателей Акопянов, владельцев элитного ресторана.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Сами люди после такого должны перестать ходить в этот  «Мангал Хаус».
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3 час.
Сергей Косторнов
Смачный   харчёк  в  сторону  государства  .  а   именно  в  рыло Колокольцева  и  эмиграционной  службы........
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3 час.
Александр Ляшенко
Армяне, скоты, вон из России
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1 час.
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