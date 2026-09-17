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Гуцан: имущество коррупционеров на сумму более 3 трлн рублей изъяли в казну РФ

Гуцан: имущество коррупционеров на сумму более 3 трлн рублей изъяли в казну РФ

За 2025 год и первое полугодие 2026 года российские суды удовлетворили иски прокуроров об изъятии имущества коррупционеров на сумму свыше 3 трлн рублей.

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