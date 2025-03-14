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Россиянка вышла замуж за индийца и раскрыла реалии их брака

Россиянка вышла замуж за индийца и раскрыла реалии их брака

Россиянка, которая переехала в Индию и вышла замуж за местного жителя, раскрыла реалии их брака. Своим опытом она поделилась с блогером Алексеем Кутовым, который привел историю девушки на своем канале в «Дзене».

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