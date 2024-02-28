Пожарные депо в Восточном и Северо-Восточном округах получили кадастровые номера

Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о двух пожарных депо с сопутствующей инфраструктурой в Восточном и Северо-восточном административных округах общей площадью 9985,2 квадратных метров.
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