Светлана Лобода с полуобнаженной грудью выступила перед зрителями в Лондоне

Украинская певица Светлана Лобода вышла на сцену в откровенном наряде. Соответствующий пост опубликован на странице пользовательницы с никнеймом @irinakhvanskay в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).