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Татар-информ

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Фигуристка Трусова выразила надежду на скорое возвращение на международную арену

Фигуристка Трусова выразила надежду на скорое возвращение на международную арену

Фото: fsrussia.ru Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) выразила надежду, что российские фигуристы в ближайшее время смогут вновь выступать на международных соревнованиях.

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