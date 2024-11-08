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Закон и Порядок

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  • Анатолий ashkourin
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В каком шаге Трампа по Украине «русские будут заинтересованы»

В каком шаге Трампа по Украине «русские будут заинтересованы»

Time: Россия будет заинтересована в предложении Трампом сделки по Украине Если Трамп предложит сделку по Украине, Россия будет заинтересована, но именно избранный президент должен сделать первый шаг, пишет журнал.

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