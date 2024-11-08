В каком шаге Трампа по Украине «русские будут заинтересованы»

Time: Россия будет заинтересована в предложении Трампом сделки по Украине Если Трамп предложит сделку по Украине, Россия будет заинтересована, но именно избранный президент должен сделать первый шаг, пишет журнал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии