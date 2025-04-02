Bloomberg рассказал о желании США смягчить напряжение после слов Трампа о Путине

Спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, чтобы смягчить напряженность после слов американского президента Дональда Трампа.
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