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Царьград

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Дмитриев: Санкции могут быть сняты, но пока Россия об этом не просит

Дмитриев: Санкции могут быть сняты, но пока Россия об этом не просит

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил ослабление санкций в отношении нашей страны, однако пока Москва об этом не просит.

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