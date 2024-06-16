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Депутат призвала наказать сербов за флаги с картой Косово: «Агрессор Сербия продолжает идти по пути шовинизма и национализма, выбранного преступником Милошевичем!»

«Ужасно. Агрессор Сербия каждый день доказывает, что продолжает идти по пути шовинизма и национализма, выбранного преступником Слободаном Милошевичем! Об этом свидетельствует появление сегодня вечером на футбольном матче между Англией и Сербией сербских болельщиков, которые, вдохновленные радикальной националистической политикой, вывесили флаги с картой Косово, покрытой сербской шовинистической символикой! Мы призываем Министерство иностранных дел Косово немедленно отреагировать и просим УЕФА, как организатора этих соревнований, осудить Сербию за такие дестабилизирующие и националистические действия, а также не допускать повторения подобных сцен!» – написала член парламента Тиме Кадрияй.

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