Если бы мир вращался вокруг мужчин, причем вокруг той их части, что охотнее всего оставляют комментарии в моем блоге, женщины старели бы по трем причинам.
7 вещей, от которых женщины мгновенно стареют раньше срока
Комментарии
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F I
время
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1 д.
Сергей Лепехов
На 1 месте - чушь собачья, внушаемая подобными постами...
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1 д.
ВМ
Владимир Минаков
"женщины, которые делают то, что действительно хотят и реализуют свои мечты, выглядят лучше тех, кто этого не делает," Вообщем, если хотите и ещё можете - сношайтесь на здоровье, реализуя свои мечты и будете выглядеть лучше тех, кто этого не делает... Примерно так выглядит седьмой пункт рекомендаций. Наверно, мадам знает толк в том, что предлагает...
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22 час.
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