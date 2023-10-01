Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Баяндина
    Всякую дрянь где попало подобрать -- это да, самое вкусное. Поэтому намордники сейчас на все носы продаются, даже для...До слез! «Сволочь...
  • Valery
    Как много развелось недопсихологов.Мужские манипуляц...
  • Халида Мендыбаева
    Ну почему? Если животные приучены к грумеру, то им эти фортели по барабану, а хозяевам прикольно! Животным не больно,...Неудавшийся поход...

7 вещей, от которых женщины мгновенно стареют раньше срока

7 вещей, от которых женщины мгновенно стареют раньше срока

Если бы мир вращался вокруг мужчин, причем вокруг той их части, что охотнее всего оставляют комментарии в моем блоге, женщины старели бы по трем причинам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
F I
время
Ответить
1 д.
Сергей Лепехов
На 1 месте - чушь собачья, внушаемая подобными постами...
Ответить
1 д.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;женщины, которые делают то, что действительно хотят и реализуют свои мечты, выглядят лучше тех, кто этого не делает,&quot;                                               Вообщем, если хотите и ещё можете - сношайтесь на здоровье, реализуя свои мечты и будете выглядеть лучше тех, кто этого не делает... Примерно так выглядит седьмой пункт рекомендаций. Наверно, мадам знает толк в том, что предлагает...
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх