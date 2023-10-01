7 вещей, от которых женщины мгновенно стареют раньше срока

ВМ

Владимир Минаков

"женщины, которые делают то, что действительно хотят и реализуют свои мечты, выглядят лучше тех, кто этого не делает," Вообщем, если хотите и ещё можете - сношайтесь на здоровье, реализуя свои мечты и будете выглядеть лучше тех, кто этого не делает... Примерно так выглядит седьмой пункт рекомендаций. Наверно, мадам знает толк в том, что предлагает...