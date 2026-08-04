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Бойцы РФ уничтожили БПЛА ВСУ

Бойцы РФ уничтожили БПЛА ВСУ

Пресс-служба НМ ДНР опубликовала видео ликвидации БПЛА ВСУ в зоне Спецоперации. Военнослужащие 224-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона успешно осуществляют задачи по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

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