Бойцы РФ уничтожили БПЛА ВСУ

Пресс-служба НМ ДНР опубликовала видео ликвидации БПЛА ВСУ в зоне Спецоперации. Военнослужащие 224-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона успешно осуществляют задачи по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.
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