«Серьезные и важные вопросы». В Крыму обсудили развитие туризма и гостеприимства

В рамках плана проведения научных мероприятий КФУ состоялось открытие XI Международной научно-практической конференции «Экономика устойчивого развития региона: инновации, финансовые аспекты, технологические драйверы развития в сфере туризма и гостеприимства», организатором которой выступила Гуманитарно-педагогическая академия.
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