Мингиян Бевеев сам пришел в «Зенит», поскольку его не берут – защитник «Балтики» попал впросак, но быстро выкрутился…

Перед началом матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» - «Балтика» на «Газпром-Арене» защитник гостей Мингиян Бевеев блуданул в подтрибунке и зашел не в раздевалку своей команды, а к петербуржцам.
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