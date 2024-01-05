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Кошка-безбилетница стала виновником задержки вылета турецкого самолета

Кошка-безбилетница стала виновником задержки вылета турецкого самолета

Необычный случай стал причиной задержки вылета самолета, следовавшего по маршруту Стамбул-Афины. Кошка зашла в кабину пилотов, когда они выполняли подготовку к взлету, и уже выходили на взлетно-посадочную полосу.

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