Кошка-безбилетница стала виновником задержки вылета турецкого самолета

Необычный случай стал причиной задержки вылета самолета, следовавшего по маршруту Стамбул-Афины. Кошка зашла в кабину пилотов, когда они выполняли подготовку к взлету, и уже выходили на взлетно-посадочную полосу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии