Созданный нейросетью пептид CIT8 уничтожает неуязвимый для антибиотиков Acinetobacter baumannii и усиливает действие лекарств, потерявших эффективность Учёные разработали с помощью машинного обучения пептид CIT8, который уничтожает Acinetobacter baumannii — бактерию, способную вызывать тяжёлые внутрибольничные инфекции и сопротивляться действию многих антибиотиков.
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