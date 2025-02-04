Депутат Разворотнева: в этом году стоит покупать квартиру по льготной ипотеке

Приобретать жилье в 2025 году стоит по льготной программе выдачи ипотеки, посоветовала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с интернет-изданием News.
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