Депутата, который критиковал «сухой закон» в Вологодской области, исключили из «Единой России»

Первый заместитель секретаря регионального политсовета, спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников написал в своём телеграм-канале, что депутата Государственной думы от Вологодской области Алексея Канаева исключили из «Единой России» за критику вологодского «сухого закона».
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