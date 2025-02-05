Депутата, который критиковал «сухой закон» в Вологодской области, исключили из «Единой России»

Первый заместитель секретаря регионального политсовета, спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников написал в своём телеграм-канале, что депутата Государственной думы от Вологодской области Алексея Канаева исключили из «Единой России» за критику вологодского «сухого закона».