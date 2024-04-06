Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

"Принято решение отменить безвизовый режим для владельцев общегражданских паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со статьёй 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458", - сказано в тексте указа Реджепа Тайипа Эрдогана, который опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

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