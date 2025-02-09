Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Моисеев
    диаспоры должны быть вне закона- они являются штабами организованной этнической преступности. приехал в Россию -живи ...Диаспора в деле: ...
  • ШКИПЕР
    Только деньги и не малые.Диаспора в деле: ...
  • Юрий
    Нужно ликвидировать совсем  все диаспоры ( без исключений) и представительства. И тогда будет порядок. Всякой мрази н...Диаспора в деле: ...

Трамп начал перестройку — российский бизнес получил «вольную»

Трамп начал перестройку — российский бизнес получил «вольную»

Новая американская администрация ликвидировала группу охотников за «активами Путина» Светлана Гомзикова На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TACC) Материал комментируют: Борис Шмелев Дмитрий Солонников Рабочая группа американского Минюста, которая занималась активами российских бизнесменов, попавших под санкции, будет расформирована.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх