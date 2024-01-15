На фото: сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Западные эксперты прогнозируют 2−3 сверхмощные российские ракетные атаки в ближайшее время Западные эксперты вторят друг другу: в 2024 году ВСУ ждет грандиозное поражение, вне зависимости от… Контрольный залп: «Кинжалы» уже занесены над Банковой .
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