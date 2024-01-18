Стало известно об аресте более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

Жена бойца ВСУ: более 150 морпехов арестовали за отказ форсировать Днепр В подконтрольном Киеву Херсоне более 150 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) арестовали за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег.