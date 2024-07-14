Журналист считает, что покушение на Трампа может быть связано с его позицией по Украине

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа может быть связано с его позицией по Украине и НАТО. Такое мнение высказал политический обозреватель центральной венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигель Диас Феррер корреспонденту ТАСС.
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