Джеймс Уорти о «Лейкерс»: «Им нужно подумать о том, кто они такие, потому что это совсем не похоже на баскетбол «Лейкерс»

«Это было не круто. Им нужно сесть на автобус, взять бургеров и поехать в Атланту. И вместе подумать над тем, кто они такие, и что им нужно сделать, потому что нынешний уровень совсем не похож на баскетбол «Лейкерс», – заявил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.