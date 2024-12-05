Джеймс Уорти о «Лейкерс»: «Им нужно подумать о том, кто они такие, потому что это совсем не похоже на баскетбол «Лейкерс»

«Это было не круто. Им нужно сесть на автобус, взять бургеров и поехать в Атланту. И вместе подумать над тем, кто они такие, и что им нужно сделать, потому что нынешний уровень совсем не похож на баскетбол «Лейкерс», – заявил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии