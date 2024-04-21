В Раде резко раскритиковали решение конгресса о помощи Украине

Украина после одобрения палатой представителей конгресса США нового пакета помощи получит «крохи с барского стола», отработав интересы конкретных политических и лоббистских групп в США, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии