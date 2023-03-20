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Президент Молдовы Санду заявила, что в стране будет создан Антикоррупционный суд

Президент Молдовы Санду заявила, что в стране будет создан Антикоррупционный суд

В Молдове будет создан Антикоррупционный суд, заявила президент республики Майя Санду. Она также поручила парламенту ускорить процесс Высшего совета Магистратуры.

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