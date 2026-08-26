Старт агитации: Тюменская область вступила в активную фазу выборов-2026

ТЮМЕНЬ, 26 августа, ФедералПресс. Стартовал период предвыборной агитации за кандидатов. До середины сентября – 18 числа включительно – участникам гонки разрешено продвигать свои программы в прессе, запускать рекламу в сети и проводить работу с жителями «в полях».