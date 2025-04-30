Глава РФПИ Дмитриев опубликовал совместное фото с Оливером Стоуном

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поделился в своем Telegram-канале фотографией с американским кинорежиссером и сценаристом Оливером Стоуном.
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