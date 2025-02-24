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Жителям Новосибирской области напомнили о новом налоге на теплицы и гаражи

Жителям Новосибирской области напомнили о новом налоге на теплицы и гаражи

С 1 января 2025 года в России начали действовать новые правила налогообложения, важные для владельцев дачной недвижимости.

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