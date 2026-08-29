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Царьград

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Baza: Медведь в Новокузнецке напал на женщину и сломал ей руку

Baza: Медведь в Новокузнецке напал на женщину и сломал ей руку

В окрестностях Новокузнецка медведь атаковал 68-летнюю женщину, сломав ей руку. Пострадавшая смогла сбежать к жилым домам, где местные жители вызвали скорую помощь.

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