Тренер Гладилин назвал "Зенит" фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что петербургский "Зенит" , несмотря на два поражения подряд в Российской премьер-лиге, остается фаворитом чемпионской гонки.
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