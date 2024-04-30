В Военной академии РХБ защиты внедряют в учебный процесс опыт, полученный в СВО

При изучении дисциплины «Тактика подразделений войск РХБ защиты» опыт боевых действий реализуется на всех видах занятий: лекциях, семинарах, на групповых упражнениях, тактико-специальных занятиях, учениях, в ходе проведения задач зимней и летней полигонных практик, войсковых стажировок, а также в ходе проведения промежуточной и итоговой аттестации.
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