В Военной академии РХБ защиты внедряют в учебный процесс опыт, полученный в СВО

При изучении дисциплины «Тактика подразделений войск РХБ защиты» опыт боевых действий реализуется на всех видах занятий: лекциях, семинарах, на групповых упражнениях, тактико-специальных занятиях, учениях, в ходе проведения задач зимней и летней полигонных практик, войсковых стажировок, а также в ходе проведения промежуточной и итоговой аттестации.