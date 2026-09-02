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Эксперт рассказал, какие компетенции работодатели ценят в зумерах

Эксперт рассказал, какие компетенции работодатели ценят в зумерах

Работодатели ждут молодых людей с такими компетенциями, как способность к самообучению и критическое и системное мышление .

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