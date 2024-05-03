Причиной смерти стал голодВ Ставропольском крае порядка 50 лошадей погибли от голода. Данные приводят «Известия» со ссылкой на зоозащитников.
На одном из русских заводов погибли десятки лошадей
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Иван Иванов
Неужели зерна нет,сена.Почему директор этого конезавода не бил тревогу,сволочь,ведь лошади и собаки самые преданные человеку животные,неужели ни какой жалости,неужели ни чего не шевельнулось в душах людей глядя на то,как умирают беззащитные животные.Да выложи в интернет просьбу о помощи я уверен нашлись бы добрые люди,помогли бы.Вы когда господин директор ложку с супом ко рту подносили ничего ни где не шевельнулось.Эх.
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14 час.
Надежда Белугина
Жалость у душе - это редкое качество, оставшееся у бедных, у богатых главное - деньги. Шуршат и радуют опустошённую душу. А кони без прибыли - ненужный товар. С ними хлопот много - кормить, убирать, чистить. Чем больше их умрёт, тем быстрей из-под них земля освободится, которую можно продать - так говорят жители соседних домов. Корма не было, говорит начальник, временные трудности. А трава уже давно, неделю всего снег в этом году лежал. На траву, пастух говорит, только второй день вывел. А молчали почему? Волонтёры бы помогли, но их не впускали. Во что люди при капитализме превратились. Что с ними за 30 лет произошло? Выгода - главное слово. Самые безобидные и верные животные такие муки терпят. Нет этому оправдания!
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10 час.
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