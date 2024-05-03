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Царьград

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На одном из русских заводов погибли десятки лошадей

На одном из русских заводов погибли десятки лошадей

Причиной смерти стал голодВ Ставропольском крае порядка 50 лошадей погибли от голода. Данные приводят «Известия» со ссылкой на зоозащитников.

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Комментарии
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Иван Иванов
Неужели зерна нет,сена.Почему директор этого конезавода не бил тревогу,сволочь,ведь лошади и собаки самые преданные человеку животные,неужели ни какой жалости,неужели ни чего не шевельнулось в душах людей глядя на то,как умирают беззащитные животные.Да выложи в интернет просьбу о помощи я уверен нашлись бы добрые люди,помогли бы.Вы когда господин директор ложку с супом ко рту подносили ничего ни где не шевельнулось.Эх.
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14 час.
Надежда Белугина
Жалость у душе - это редкое качество, оставшееся у бедных, у богатых главное - деньги. Шуршат и радуют опустошённую душу.  А кони без прибыли - ненужный товар. С ними хлопот много - кормить, убирать, чистить. Чем больше их умрёт, тем быстрей из-под них земля освободится, которую можно продать - так говорят жители соседних домов. Корма не было, говорит начальник, временные трудности. А трава уже давно, неделю всего снег в этом году лежал. На траву, пастух говорит, только второй день вывел. А молчали почему? Волонтёры бы помогли, но их не впускали. Во что люди при капитализме превратились. Что с ними за 30 лет произошло? Выгода - главное слово. Самые безобидные и верные животные такие муки терпят. Нет этому оправдания!
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10 час.

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