Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Arm снижаются из-за слабого прогноза продаж

Полупроводниковая компания Arm Holdings опубликовала прогноз продаж в 3 квартале финансового года ниже оценок Уолл-стрит, при этом компания объяснила этот прогноз крупной сделкой, которая, вероятно, состоится позже, чем ожидалось.

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