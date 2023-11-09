Акции Arm снижаются из-за слабого прогноза продаж

Полупроводниковая компания Arm Holdings опубликовала прогноз продаж в 3 квартале финансового года ниже оценок Уолл-стрит, при этом компания объяснила этот прогноз крупной сделкой, которая, вероятно, состоится позже, чем ожидалось.
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