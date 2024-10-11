"А нового уже не будет!" И грянул гром. Россия устала от дипломатических игр "Когда будет написана история этого этапа американо-российских отношений, отзыв посла Антонова из Вашингтона будет назван одной из величайших дипломатических неудач Соединённых Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии