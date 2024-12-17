Взрыв в Киеве привел к перебоям с электричеством

Звуки взрыва услышали в Киеве перед тем, как сработали сирены воздушной тревоги. После этого в столице Украины зафиксировали перебои с подачей электричества, сообщило местное издание «Инсайдер» в Telegram-канале.
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