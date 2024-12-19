Вратарю "ПСЖ" Доннарумме наложили более десяти швов после удара шипами в лицо

Итальянскому голкиперу французского "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумме наложили более десяти швов на лицо после инцидента, произошедшего в матче 16-го тура чемпионата Франции между парижской командой и "Монако".
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