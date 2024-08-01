Штурм Нью-Йорка и Торецка: Армия России продвигается вперёд. Группировка войск «Центр» продолжает развивать успех, прорвав оборону врага в пригородах Торецка, фактически заняв город-спутник Торецка Железное (Артёмово) и зачищая Кирово (Северное).
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