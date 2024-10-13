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Женская Вселенная

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Как выйти из родовых сценариев и жить СВОЮ жизнь

Как выйти из родовых сценариев и жить СВОЮ жизнь

Как выйти из родовых сценариев и жить СВОЮ жизнь Сейчас много пишут про род, работу с родом, родовые сценарии, » отработай маму/ папу», чтобы жизнь стала лучше… Давайте разберемся, про что же это, и для чего это надо.

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Комментарии
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валерия
К сожалению, многие перешли в программу разрушения, а не созидания.И с упорством ёжиков  плетутся по этому пути...
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