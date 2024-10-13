Как выйти из родовых сценариев и жить СВОЮ жизнь Сейчас много пишут про род, работу с родом, родовые сценарии, » отработай маму/ папу», чтобы жизнь стала лучше… Давайте разберемся, про что же это, и для чего это надо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии