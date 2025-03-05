В Курской области отстранен от должности глава поселка Горшечное

<p style="text-align:justify"><strong>Горшеченский районный суд временно отстранил главу поселка Горшечное от занимаемой должности с назначением ежемесячного государственного пособия в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.
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