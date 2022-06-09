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С 2024 года в России будут собирать от 20 до 40 импортозамещенных самолетов SSJ 100

С 2024 года в России будут собирать от 20 до 40 импортозамещенных самолетов SSJ 100

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью ТАСС сообщил о том, что авиационные предприятия Комсомольска-на-Амуре с 2024 года смогут ежегодно выпускать 20-40 самолетов SSJ 100.

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