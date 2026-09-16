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Царьград

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На Сибирь надвигается геошторм класса G3 с вероятностью 85%

На Сибирь надвигается геошторм класса G3 с вероятностью 85%

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии предупредили о мощной геомагнитной активности, которая ожидается на территории Сибири.

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