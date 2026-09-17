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Пиво на «Октоберфесте» подорожало почти в 5 раз

Пиво на «Октоберфесте» подорожало почти в 5 раз

Средняя цена литровой кружки пива на мюнхенском «Октоберфесте» в 2026 году составит €15,61. За год стоимость напитка на крупнейшем пивном фестивале мира выросла на 2,4%.

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