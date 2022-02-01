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«Химки» отдали Адеми в аренду «Падерборну» из 2-й Бундеслиги

«Химки» объявил о переходе нападающего Кемаля Адеми в «Падерборн». 26-летний игрок будет выступать за клуб второй немецкой Бундеслиги на правах аренды до конца текущего сезона.

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