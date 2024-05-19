Зачем светятся светлячки и почему от холода краснеет нос: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ Где находится Сундук Мертвеца? Остров с таким названием, известным широкой публике из стивенсоновского «Острова сокровищ», расположен в Карибском море и является частью Британских Виргинских Островов.
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