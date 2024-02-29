Актриса Анфиса Черных раскрыла, как выжила и победила в «Последнем герое»

Актриса Анфиса Черных очень рисковый человек. В 11 лет она, не имея театральной подготовки, исполнила главную роль в фильме Бориса Грачевского «Крыша», в 17 -согласилась на серьезную работу в картине «Географ глобус пропил», после двух лет обучения бросила ГИТИС, так как решила, что ей нужно развиваться в другом направлении.