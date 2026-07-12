Вера смелых

Одно время я , не имея доступа по всеобщей забаненности на укропомойках, увлеклась чат - рулеткой. Надо же хоть немного личного опыта с хохлядями иметь! Но даже стримы терпеливых почти профессионалов общения с бандерьем разного сорта показывают не только уровень интеллекта, но и характерную для рагулей особенность: невозможность для них установления причинно - следственных связей. То есть базовой основы мышления. И вот эта привычка , говоря о других, преувеличивать проблемы, и избегать разговора о своих, вертясь, как вошь под гребешком. Обычно в ответ на неудобный вопрос хохляди посылают на ..., и отключается. Относительно журналистов, у которых задняя подгорающая чуйка сработала, - они ,в общем-то , такие же, но отточившие способность изворачиваться в общении. Хитрожорость - ещё не есть признак ума.