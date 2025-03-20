Описана обстановка на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки ВСУ

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае уменьшилась с 4 250 до 3 750 квадратных метров. Обстановку на объекте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) описали в оперативном штабе российского региона.
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